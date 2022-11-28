Стартовало серийное производство Aurus Komendant

Пресс-служба марки Aurus, выпускающей представительские автомобили, объявила о начале серийной сборки модели Komendant на заводе в Елабуге. В самой компании новинку называют «первым российским внедорожником класса люкс, который будет выпускаться в нашей стране в основном из отечественных из комплектующих». Komendant стал четвертой моделью в линейке Aurus, и второй, которая производится на мощностях предприятия в Татарстане.

Фото: © Aurus © Aurus

На сегодняшний день гамма Aurus состоит из седана и лимузина Senat, минивэна Arsenal и внедорожника Komendant, – все они получили свои названия в честь башен Кремля. В свободной продаже только две из перечисленных моделей – седан и внедорожник, оба они выпускаются в Елабуге, в то время как минивэн и лимузин производятся в Москве усилиями НАМИ.

Что же касается сборки Aurus Komendant, то все его основные агрегаты – отечественного производства, доля локализации внедорожника достигает 70 процентов. В частности, у автомобиля российские силовая установка, трансмиссия, электроника, элементы экстерьера и интерьера. Всего у Aurus более 100 российских поставщиков, а также партнеры из «санкционно-устойчивых регионов».

Внедорожник построен на Единой модульной платформе, общей с другими Аурусами, а в движение его приводит силовая установка, состоящая из 4,4-литрового двигателя V8 с двумя турбокомпрессорами и 62-сильного электромотора, «зажатого» между ДВС и девятидиапазонным автоматом российской фирмы КАТЕ. Отдача составляет 598 лошадиных сил. Из отличий от седана и минивэна – пневматическая подвеска и подрулевые лепестки.