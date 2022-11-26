Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: "Соллерс" начал производство двух новых коммерческих автомобилей

Газета.Ruиещё 5

Компания "Соллерс" начала выпуск легких коммерческих автомобилей "Атлант" и "Арго" под собственным брендом компании в Алабуге. Об этом сообщает со ссылкой на собственного корреспондента.

"Соллерс" начал производство двух новых коммерческих автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в церемонии открытия производства приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава совета директоров "Соллерс" Адиль Ширинов.

Легкие коммерческие автомобили "Атлант" имеют полную массу от 2,5 т до 4,2 т. Они могут комплектоваться дизельными моторами мощностью 139 л.с. и 150 л.с. Оба двигателя соответствуют экологическому классу "Евро 5".

Модель "Арго" является компактным автомобилем для внутригородских перевозок. Полная масса машины - от 2,5 т до 3,5 т. Силовых агрегатов также два: дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и бензиновый мотор с отдачей 147 л.с.

Ранее "Соллерс Авто" сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, производство новых автомобилей на площадке начнется в 2023 году.

Автоновости,Mazda,Адиль Ширинов,Денис Мантуров,Рустам Минниханов,Соллерс Авто,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители