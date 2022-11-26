"Соллерс" начал производство двух новых коммерческих автомобилей

Компания "Соллерс" начала выпуск легких коммерческих автомобилей "Атлант" и "Арго" под собственным брендом компании в Алабуге. Об этом сообщает со ссылкой на собственного корреспондента.

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Отмечается, что в церемонии открытия производства приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава совета директоров "Соллерс" Адиль Ширинов.

Легкие коммерческие автомобили "Атлант" имеют полную массу от 2,5 т до 4,2 т. Они могут комплектоваться дизельными моторами мощностью 139 л.с. и 150 л.с. Оба двигателя соответствуют экологическому классу "Евро 5".

Модель "Арго" является компактным автомобилем для внутригородских перевозок. Полная масса машины - от 2,5 т до 3,5 т. Силовых агрегатов также два: дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и бензиновый мотор с отдачей 147 л.с.