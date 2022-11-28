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40 минут назад

Новости автомира: КамАЗ планирует начать полномасштабный выпуск грузовиков K5 в начале 2023 года

BFM.RUиещё 1

Автомобили этого поколения отличаются низким расходом топлива и повышенным комфортом кабины. Производство будет независимым от поставок компонентов из «недружественных» стран, сообщается на сайте правительства.

КамАЗ запланировал полномасштабный выпуск грузовиков K5 на начало 2023 года
Фото: Егор Алеев/ТАССЕгор Алеев/ТАСС

КамАЗ в феврале планирует начать полномасштабный выпуск грузовиков К5 без комплектующих из «недружественных» стран, сообщается на сайте правительства.

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Часть деталей для грузовиков будут китайского производства, еще часть будут завозиться по параллельному импорту из того же Китая и других стран. А какую-то часть произведут в России. Комментирует автоэксперт Алексей Кованов:

«Сейчас идет работа и с топливной аппаратурой, и идет множество работ по углублению локализации нового рядного шестицилиндрового двигателя. К февралю-марту мы должны полностью освоить производство кабины. Как успела заметить одна из площадок, которая занимается подбором персонала, в Набережных Челнах выросло в разы количество вакансий, для которых определяющим свойством является знание китайского языка. То есть мы, конечно же, стараемся производство каких-то вещей, узлов и агрегатов наладить своими силами, но пока мы замещаем немецкие и европейские компоненты, и не только китайскими. Из России ушла так называемая большая грузовая семерка. Между тем, если смотреть статистику 2021 года, то грузовых иномарок у нас было продано примерно 25 тысяч машин плюс еще 8 тысяч машин «КамАЗ-5490», которые мы в скором времени тоже выпускать не сможем, потому что это такой гибрид «КамАЗа» и Mercedes Arocs. На выходе мы получаем более 30 тысяч машин, которые нужно чем-то заместить.

Если действительно мы в феврале-марте получим полностью локализованный импортозамещенный или независимый от поставок компонентов из «недружественных» стран автомобиль, это станет действительно прорывом для грузового рынка. Вопрос только в том, что до текущего момента у нас КамАЗ К5 представлял собой довольно дорогую машину — сейчас они стоят около 12 млн рублей. Наверное, логично, чтобы у нас появились более простые, более дешевые версии, тогда мы можем сказать, что российский автопром сумел произвести качественный аналог и европейской техники, и китайских конкурентов».

Несмотря на введенные против компании санкции, выпуск грузовиков поколения К4 и К5 продолжается. Однако ежемесячные объемы невелики — 100 и 150 машин. Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин сообщал, что в сентябре компания возобновила производство грузовиков поколения К5, локализовав компоненты, которые раньше покупались в Европе.

Автоновости,Сергей Когогин,
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