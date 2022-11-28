КамАЗ запланировал полномасштабный выпуск грузовиков K5 на начало 2023 года

Автомобили этого поколения отличаются низким расходом топлива и повышенным комфортом кабины. Производство будет независимым от поставок компонентов из «недружественных» стран, сообщается на сайте правительства.
КамАЗ в феврале планирует начать полномасштабный выпуск грузовиков К5 без комплектующих из «недружественных» стран, сообщается на сайте правительства.
Часть деталей для грузовиков будут китайского производства, еще часть будут завозиться по параллельному импорту из того же Китая и других стран. А какую-то часть произведут в России. Комментирует автоэксперт Алексей Кованов:
«Сейчас идет работа и с топливной аппаратурой, и идет множество работ по углублению локализации нового рядного шестицилиндрового двигателя. К февралю-марту мы должны полностью освоить производство кабины. Как успела заметить одна из площадок, которая занимается подбором персонала, в Набережных Челнах выросло в разы количество вакансий, для которых определяющим свойством является знание китайского языка. То есть мы, конечно же, стараемся производство каких-то вещей, узлов и агрегатов наладить своими силами, но пока мы замещаем немецкие и европейские компоненты, и не только китайскими. Из России ушла так называемая большая грузовая семерка. Между тем, если смотреть статистику 2021 года, то грузовых иномарок у нас было продано примерно 25 тысяч машин плюс еще 8 тысяч машин «КамАЗ-5490», которые мы в скором времени тоже выпускать не сможем, потому что это такой гибрид «КамАЗа» и Mercedes Arocs. На выходе мы получаем более 30 тысяч машин, которые нужно чем-то заместить.
Если действительно мы в феврале-марте получим полностью локализованный импортозамещенный или независимый от поставок компонентов из «недружественных» стран автомобиль, это станет действительно прорывом для грузового рынка. Вопрос только в том, что до текущего момента у нас КамАЗ К5 представлял собой довольно дорогую машину — сейчас они стоят около 12 млн рублей. Наверное, логично, чтобы у нас появились более простые, более дешевые версии, тогда мы можем сказать, что российский автопром сумел произвести качественный аналог и европейской техники, и китайских конкурентов».
Несмотря на введенные против компании санкции, выпуск грузовиков поколения К4 и К5 продолжается. Однако ежемесячные объемы невелики — 100 и 150 машин. Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин сообщал, что в сентябре компания возобновила производство грузовиков поколения К5, локализовав компоненты, которые раньше покупались в Европе.