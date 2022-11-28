КамАЗ запланировал полномасштабный выпуск грузовиков K5 на начало 2023 года

«Сейчас идет работа и с топливной аппаратурой, и идет множество работ по углублению локализации нового рядного шестицилиндрового двигателя. К февралю-марту мы должны полностью освоить производство кабины. Как успела заметить одна из площадок, которая занимается подбором персонала, в Набережных Челнах выросло в разы количество вакансий, для которых определяющим свойством является знание китайского языка. То есть мы, конечно же, стараемся производство каких-то вещей, узлов и агрегатов наладить своими силами, но пока мы замещаем немецкие и европейские компоненты, и не только китайскими. Из России ушла так называемая большая грузовая семерка. Между тем, если смотреть статистику 2021 года, то грузовых иномарок у нас было продано примерно 25 тысяч машин плюс еще 8 тысяч машин «КамАЗ-5490», которые мы в скором времени тоже выпускать не сможем, потому что это такой гибрид «КамАЗа» и Mercedes Arocs. На выходе мы получаем более 30 тысяч машин, которые нужно чем-то заместить.