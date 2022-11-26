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55 минут назад

«Камаз» начнет выпуск грузовиков без компонентов из недружественных стран

Илья Родин

«Камаз» в феврале начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 без компонентов из недружественных стран. Об этом заявили в Минпромторге РФ, передает РИА Новости.

«Камаз» начнет выпуск грузовиков без компонентов из недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камаз» и сейчас выпускает грузовики поколения К4 и К5, несмотря на введенные против компании санкции.

«Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно», - сказано в сообщении.

Однако с февраля 2023 года завод планирует переход на новый уровень технологической независимости. Начнется полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 «с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран».

«Камаз» - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры - госкорпорация «Ростех» (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).

Ранее сообщалось, что «Камаз» в ближайшем будущем может расширить существующий специнвестконтракт (СПИК), включив в него «Москвич».

Автоновости,Daimler,Ростех,Минпромторг,
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