В России начали выпускать фургоны Sollers Atlant и Argo

В России начали выпускать фургоны, микроавтобусы и грузовички Sollers Atlant и Sollers Argo. Новая автомобильная марка появилась у россиян благодаря китайской фирме JAC: теперь вместо Ford Transit на заводе в Татарстане собирают коммерческий транспорт из Поднебесной. Линейка Sollers не секрет: речь идёт о заднеприводных машинах полной массой от 2,5 до 4,2 тонны с двигателями экокласса «Евро-5» и солидным набором базового оборудования.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Китайский JAC в России не очень популярен: по данным «Автостата» в прошлом году на учёт поставили 1791 новый автомобиль этой марки. В общем объёме продаж легковых китайских автомобилей в нашей стране доля JAC не превышает 1,6 процента. Экспансия в Россию идёт другим путём: перелицованные модели JAC предлагают под личиной других брендов!

Видео дня

В прошлом году дебютировали грузовички КамАЗ «Компас», которые представляют собой перелицованный JAC Shuailing W образца 2013 года, главным событием среды стал перезапуск завода «Москвич», на котором собирают бейдж-инжиниринговые JAC JS4 и JAC E40X, а теперь тем же путём идёт Sollers — новые Atlant и Argo повторяют JAC Sunray и JAC N25/N35.

В официальных сообщениях Sollers, Минпромторга и пресс-службы президента Татарстана о фирме JAC ни слова. Зато известно, что на елабужском заводе удалось сохранить коллектив, несмотря на уход «оказавшегося ненадёжным партнёра», а производственные мощности позволяют выпускать до 30 тысяч «Атлантов» и «Арго» ежегодно. Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал господдержку в виде программы льготного лизинга и подчеркнул, что нехватки заказов нет — продукция на ближайший квартал оплачена.

Президент Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на том, что завод будет производить в том числе автомобили специального назначения — школьные автобусы, маршрутные такси, скорые помощи. Показали гостям и инкассаторский фургон «Атлант» с бронированным кузовом и стёклами-бойницами.

Денис Мантуров дал понять, что весь ассортимент коммерческой линейки Sollers представлен, то есть журналистам показали все возможные варианты исполнения. «Атлант» будет доступен с цельнометаллическим кузовом типа фургон, бортовой платформой или в формате микроавтобуса; «Арго» выбирать тип кузова не предлагает. Зато для обеих моделей вариативны длина колёсной базы и высота крыши, а ещё «Атлант» бывает с односкатной или двускатной задней ошиновкой.

В зависимости от исполнения длина «Атланта» варьируется в диапазоне от 4,9 до 5,65 метра. Под капотом турбодизели рабочим объёмом 1,9 или 2,7 литра (мощностью 139 или 150 лошадиных сил соответственно), которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Полная масса — от 2,5 до 4,2 тонны.

Любопытно, что в Татарстане локализовали фургоны образца 2010 года, хотя в Китае исходный JAC Sunray совсем недавно пережил глобальный рестайлинг и обзавёлся новыми двигателями и опциями.

Впрочем, жаловаться на оснащение не придётся: «в базе» у Sollers Atlant есть гидроусилитель руля, электрозеркала с подогревом, обогрев сидений, две подушки безопасности, системы cтабилизации и ABS, круиз-контроль, аудиосистема, центральный замок, электростеклоподъёмники, задние парктроники и датчики давления в шинах.

Если «Атлант» — прямой аналог ушедшему Ford Transit, то бескапотный грузовичок «Арго» сопоставим по размерам с Hyundai Porter. Полная масса — от 2,5 до 3,5 тонны, габаритная длина — 5,1-5,3 метра, под капотом либо 2,0-литровый турбодизель мощностью 130 лошадиных сил, либо 147-сильный бензиновый мотор. Грузоподъёмность — до 950 килограммов.

Список базового оборудования тот же, что у «старшей» модели, и по меркам сегмента оснащение богатое. Можно заказать грузовичок с более вместительным кузовом на 11 или 12 кубометров — для этого потребуется нарастить борта на 20 сантиметров и/или увеличить высоту тента на 40 сантиметров.

Высокопоставленные гости протестировали электрический грузовичок «Арго». В гамме он появится во втором квартале 2023 года. О технической начинке информации нет, но расчётная дальность хода — 200 километров. Глава Минпромторга уверен, что «батарейный» электрофургон тоже будет востребован.

С 2023 года Sollers начнётся масштабная программа локализации новой линейки — в Татарстане организуют производство дизельных двигателей, ключевых элементов шасси, пластиковых изделий, штамповки и электронных компонентов. Общий объём инвестиций составит более пяти миллиардов рублей. График мероприятий по увеличению уровня локализации свёрстан.