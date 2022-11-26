В России начали выпускать фургоны Sollers Atlant и Argo

В России начали выпускать фургоны, микроавтобусы и грузовички Sollers Atlant и Sollers Argo. Новая автомобильная марка появилась у россиян благодаря китайской фирме JAC: теперь вместо Ford Transit на заводе в Татарстане собирают коммерческий транспорт из Поднебесной. Линейка Sollers не секрет: речь идёт о заднеприводных машинах полной массой от 2,5 до 4,2 тонны с двигателями экокласса «Евро-5» и солидным набором базового оборудования.
Китайский JAC в России не очень популярен: по данным «Автостата» в прошлом году на учёт поставили 1791 новый автомобиль этой марки. В общем объёме продаж легковых китайских автомобилей в нашей стране доля JAC не превышает 1,6 процента. Экспансия в Россию идёт другим путём: перелицованные модели JAC предлагают под личиной других брендов!
В прошлом году дебютировали грузовички КамАЗ «Компас», которые представляют собой перелицованный JAC Shuailing W образца 2013 года, главным событием среды стал перезапуск завода «Москвич», на котором собирают бейдж-инжиниринговые JAC JS4 и JAC E40X, а теперь тем же путём идёт Sollers — новые Atlant и Argo повторяют JAC Sunray и JAC N25/N35.
В официальных сообщениях Sollers, Минпромторга и пресс-службы президента Татарстана о фирме JAC ни слова. Зато известно, что на елабужском заводе удалось сохранить коллектив, несмотря на уход «оказавшегося ненадёжным партнёра», а производственные мощности позволяют выпускать до 30 тысяч «Атлантов» и «Арго» ежегодно. Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал господдержку в виде программы льготного лизинга и подчеркнул, что нехватки заказов нет — продукция на ближайший квартал оплачена.
Президент Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание на том, что завод будет производить в том числе автомобили специального назначения — школьные автобусы, маршрутные такси, скорые помощи. Показали гостям и инкассаторский фургон «Атлант» с бронированным кузовом и стёклами-бойницами.
Денис Мантуров дал понять, что весь ассортимент коммерческой линейки Sollers представлен, то есть журналистам показали все возможные варианты исполнения. «Атлант» будет доступен с цельнометаллическим кузовом типа фургон, бортовой платформой или в формате микроавтобуса; «Арго» выбирать тип кузова не предлагает. Зато для обеих моделей вариативны длина колёсной базы и высота крыши, а ещё «Атлант» бывает с односкатной или двускатной задней ошиновкой.
В зависимости от исполнения длина «Атланта» варьируется в диапазоне от 4,9 до 5,65 метра. Под капотом турбодизели рабочим объёмом 1,9 или 2,7 литра (мощностью 139 или 150 лошадиных сил соответственно), которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Полная масса — от 2,5 до 4,2 тонны.
Любопытно, что в Татарстане локализовали фургоны образца 2010 года, хотя в Китае исходный JAC Sunray совсем недавно пережил глобальный рестайлинг и обзавёлся новыми двигателями и опциями.
Впрочем, жаловаться на оснащение не придётся: «в базе» у Sollers Atlant есть гидроусилитель руля, электрозеркала с подогревом, обогрев сидений, две подушки безопасности, системы cтабилизации и ABS, круиз-контроль, аудиосистема, центральный замок, электростеклоподъёмники, задние парктроники и датчики давления в шинах.
Если «Атлант» — прямой аналог ушедшему Ford Transit, то бескапотный грузовичок «Арго» сопоставим по размерам с Hyundai Porter. Полная масса — от 2,5 до 3,5 тонны, габаритная длина — 5,1-5,3 метра, под капотом либо 2,0-литровый турбодизель мощностью 130 лошадиных сил, либо 147-сильный бензиновый мотор. Грузоподъёмность — до 950 килограммов.
Список базового оборудования тот же, что у «старшей» модели, и по меркам сегмента оснащение богатое. Можно заказать грузовичок с более вместительным кузовом на 11 или 12 кубометров — для этого потребуется нарастить борта на 20 сантиметров и/или увеличить высоту тента на 40 сантиметров.
Высокопоставленные гости протестировали электрический грузовичок «Арго». В гамме он появится во втором квартале 2023 года. О технической начинке информации нет, но расчётная дальность хода — 200 километров. Глава Минпромторга уверен, что «батарейный» электрофургон тоже будет востребован.
С 2023 года Sollers начнётся масштабная программа локализации новой линейки — в Татарстане организуют производство дизельных двигателей, ключевых элементов шасси, пластиковых изделий, штамповки и электронных компонентов. Общий объём инвестиций составит более пяти миллиардов рублей. График мероприятий по увеличению уровня локализации свёрстан.
Цены на новые автомобили не объявлены, хотя два месяца назад инсайдеры называли ориентиры для фургонов с полукапотной компоновкой. Официальный прайс-лист должны опубликовать в ближайшие недели.