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1 час назад

Bertone готовится к премьере нового суперкара

Motor.ruиещё 1

Кузовное ателье, основанное Джованни Бертоне в 1912 году, в 2022 году будет отмечать своё 110-летие. По случаю круглой даты компания, словно руководствуясь известным принципом «лучший подарок — тот, что сделан своими руками», анонсировала премьеру новой модели. Загадочный суперкар должен стать первым автомобилем дизайн-студии с момента официального банкротства в 2014 году, когда бренд достался братьям Мауро и Джанфранко Риччи, которые и взялись за возрождение легендарного имени.

Bertone готовится к премьере нового суперкара
Фото: Motor.ruMotor.ru

Никакой официальной информации о грядущей новинке нет. Судя по тизерам, речь идёт о среднемоторном спорткаре — не исключено, что машина получит электрическую силовую установку, однако развитые воздухозаборники по бортам намекают на классический двигатель внутреннего сгорания.

«Начало новой эры для современного Bertone. Вечная классика возрождается», — гласит описание нового автомобиля на официальном сайте итальянской компании.

При этом не названа даже дата премьеры спорткара.

Напомним, фирма Bertone была основана в Турине Джованни Бертоне как кузовостроительное ателье Carrozzeria Bertone, а после Второй мировой войны Нуччо Бертоне создал новое подразделение Stile Bertone для дизайна автомобилей. За более чем вековую историю компания поработала с марками Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, а также Volvo, Citroen и другими, создав немало машин, признанных сейчас классикой.

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