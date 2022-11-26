Bertone готовится к премьере нового суперкара

Кузовное ателье, основанное Джованни Бертоне в 1912 году, в 2022 году будет отмечать своё 110-летие. По случаю круглой даты компания, словно руководствуясь известным принципом «лучший подарок — тот, что сделан своими руками», анонсировала премьеру новой модели. Загадочный суперкар должен стать первым автомобилем дизайн-студии с момента официального банкротства в 2014 году, когда бренд достался братьям Мауро и Джанфранко Риччи, которые и взялись за возрождение легендарного имени.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Никакой официальной информации о грядущей новинке нет. Судя по тизерам, речь идёт о среднемоторном спорткаре — не исключено, что машина получит электрическую силовую установку, однако развитые воздухозаборники по бортам намекают на классический двигатель внутреннего сгорания.

«Начало новой эры для современного Bertone. Вечная классика возрождается», — гласит описание нового автомобиля на официальном сайте итальянской компании.

При этом не названа даже дата премьеры спорткара.