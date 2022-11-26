Haval признался в продаже в России упрощенных машин

Haval признался, что продает в России упрощенные машины. Пресс-служба китайской марки в ответ на запрос «Дрома» подтвердила, что в настоящий момент новые автомобили Haval не оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроссоверы и внедорожники тульской сборки будут дообрудованы тревожной кнопкой «в установленные законом сроки», то есть до 1 февраля следующего года. В остальном функционал отечественных Haval неизменен.

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Haval сертифицировал упрощенные F7/F7x, Jolion и H9 в конце июля, тогда же российские дилеры начали получать кроссоверы и внедорожники без тревожной кнопки. На официальном сайте китайской марки сказано, что «блок «ЭРА-ГЛОНАСС» может отсутствовать на некоторых Haval», хотя похоже, что в настоящий момент все новые автомобили поставляются без этой опции.

Покупателей автомобилей Haval отсутствие «ЭРА-ГЛОНАСС» не смущает, так что «адаптация продукции в соответствии с действующими законодательными нормами», на продажах едва ли скажется. В теории новый техрегламент даёт возможность всем российским автопроизводителям убрать из списка базового оборудования подушки безопасности и системы активной безопасности, а также понизить экологический класс, но зарубежные компании на такие шаги вряд ли пойдут.