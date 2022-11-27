Beijing X7 обрел версию для рыбаков перед приездом в Россию

Кроссовер Beijing X7 китайского концерна BAIC обрёл версию для рыбаков перед приездом в Россию. В Поднебесной дебютировала модификация Fishing Music Edition, адресованная любителям рыбной ловли. В багажнике оборудовали специальный гарнитур с выдвижными ящичками: теперь рыбацкие снасти, снаряжение и улов можно разместить в одном месте. Снаружи особые «семёрки» можно будет определить по оригинальной ливрее и ярким цветам — голубому, зелёному и оранжевому.

Фото: motor.ru motor.ru

В Калининграде местный «Автотор» только готовится к началу производства Beijing X7, но в Поднебесной модель продаётся с лета 2020 года, поэтому подогревать интерес покупателей спецверсиями логично. Увы, доработки свелись к декору и трансформации багажника, а вот техника «рыбацкой» спецверсии стандартная.

Под капотом 188-сильный (275 Нм) турбомотор объёмом 1,5 литра, тяга передаётся на переднюю ось через 7-ступенчатый преселективный «робот». Полного привода нет даже за доплату, хотя многорычажная задняя подвеска позволяет добавить систему с муфтой подключения задней оси.

У Beijing X7 Fishing Music Edition уже «в базе» будет адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп и удержанием в полосе, навигация с дополненной реальностью, а также медиасистема с распознаванием лиц. Цены пока не объявлены, но сейчас самая дорогая «семёрка» стоит 150 тысяч юаней (эквивалент 1,27 миллиона рублей).