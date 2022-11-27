Электрический VIP-минивен из Китая

Хотя Китай пока не стал примером для подражания в автомобилестроении, в сегменте электромобилей китайцы уже начинает устанавливать свои порядки. Хотите электрокар в виде семиместного минивена для всей семьи? Пожалуйста! Хотите электромоторы на 430 сил и полный привод? Нет проблем! Желаете пробег на одной зарядке 600 км, максимальную скорость под 200 км/ч и разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды? Просто сделайте предоплату за новенький Dreamer 2022 года — от премиального суббренда Voyah компании Dongfeng.

Фото: motor.ru motor.ru

Вы получите не только эффектный дизайн, но и роскошный интерьер, бросающий вызов Tesla, которая десять лет к ряду выпускает Model S и никак не разродится серийным Cybertruck. А ведь Dreamer всего лишь вторая модель нового бренда — первая называется Free и уже более-менее примелькалась в России. Ведь Voyah собираются выпускать прямо у нас под именем российско-китайской компании Evolute. Получит ли местную прописку и этот минивэн — увидим позже, а пока посмотрите на электрокар поближе. Там есть, чему удивиться!