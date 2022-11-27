Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
35 минут назад

Электрический VIP-минивен из Китая

Motor.ru

Хотя Китай пока не стал примером для подражания в автомобилестроении, в сегменте электромобилей китайцы уже начинает устанавливать свои порядки. Хотите электрокар в виде семиместного минивена для всей семьи? Пожалуйста! Хотите электромоторы на 430 сил и полный привод? Нет проблем! Желаете пробег на одной зарядке 600 км, максимальную скорость под 200 км/ч и разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды? Просто сделайте предоплату за новенький Dreamer 2022 года — от премиального суббренда Voyah компании Dongfeng.

Электрический VIP-минивен из Китая
Фото: motor.rumotor.ru

Вы получите не только эффектный дизайн, но и роскошный интерьер, бросающий вызов Tesla, которая десять лет к ряду выпускает Model S и никак не разродится серийным Cybertruck. А ведь Dreamer всего лишь вторая модель нового бренда — первая называется Free и уже более-менее примелькалась в России. Ведь Voyah собираются выпускать прямо у нас под именем российско-китайской компании Evolute. Получит ли местную прописку и этот минивэн — увидим позже, а пока посмотрите на электрокар поближе. Там есть, чему удивиться!

А если Voyah Dreamer уже не кажется вам достаточно необычным, то посмотрите наш обзор первого автомобиля от производителя смартфонов и другой электроники Huawei. Вы вряд ли до этого видели кроссовер с идентификацией владельца по лицу и селфи-камерой. А здесь мы написали все подробности о новом Москвиче, который тоже имеет китайские корни.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители