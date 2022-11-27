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44 минуты назад

Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в Якутии, пострадали 11 человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в воскресенье на трассе в Якутии, в больницу доставлены водитель и 10 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в Якутии, пострадали 11 человек
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

По сообщению регионального УГИБДД, 27 ноября в 09.20 (03.20 мск) на трассе «Лена» водитель автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman, в результате чего пострадали водитель и 10 пассажиров автобуса, все они доставлены в больницу, передает ТАСС.

Ранее в Якутии столкнулись микроавтобус и большегруз, в результате погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Автоновости,ГИБДД,
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