Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в Якутии, пострадали 11 человек

Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в воскресенье на трассе в Якутии, в больницу доставлены водитель и 10 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

По сообщению регионального УГИБДД, 27 ноября в 09.20 (03.20 мск) на трассе «Лена» водитель автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman, в результате чего пострадали водитель и 10 пассажиров автобуса, все они доставлены в больницу, передает ТАСС.