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1 час назад

Abarth воссоздал рекордный Fiat 500

Motor.ru

На выставке ретро-автомобилей Milano AutoClassica в Милане подразделение Stellantis Heritage, которое специализируется на сохранении исторического наследия входящих в концерн марок, представило Abarth Classiche 500 Record Monza ’58. Модель является репликой Abarth «Record», который был построен в 1958 году ради установки рекордов на легендарной гоночной трассе Autodromo di Monza. Воссозданный автомобиль посвящён 100-летию культового автодрома вблизи Милана.

Abarth воссоздал рекордный Fiat 500
Фото: FiatFiat

В 1958 году основатель фирмы Abarth Карло Абарт решил использовать хэтчбек Fiat Nuova 500 1957 года, чтобы доказать — компактный автомобиль, оснащённый скромным двухцилиндровым мотором, тоже способен устанавливать рекорды скорости. За счёт набора Abarth Classiche 595 Tuning Kit рабочий объём двигателя был увеличен до 595 кубических сантиметров, а мощность силового агрегата выросла с 18 до 26 лошадиных сил.

Рекордный автомобиль получил стальную крышу вместо мягкого верха, салон лишили обивки и оставили единственное сиденье водителя, а гонщику также полагались новый деревянный руль и панель приборов Jaeger. Визуально машина отличается парой дополнительных фар, логотипами Abarth и узнаваемым зелёным цветом кузова.

За основу реплики Abarth Classiche 500 Record Monza ’58 был взят хэтчбек 1970 года, поэтому двери у него навешаны на традиционных петлях (у оригинального автомобиля они открывались против хода), но в остальном новинка соответствует своему историческому прототипу. В 1958 году за восемь дней, проведённых на трассе в Монце, тот установил шесть рекордов скорости и выносливости, включая 168 часов движения со скоростью 118 километров в час.

Автоновости,Fiat 500,Fiat,
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