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1 час назад

Машины «золотого гаишника» из Башкирии пытаются продать со скидкой 60%

Газета.Ru

Территориальное управление Росимущества по Башкортостану второй раз снизило цены на автомобили, принадлежавшие экс-начальнику МРЭО ГИБДД Ильдусу Шайбакову, которого СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает «РБК Уфа».

Машины «золотого гаишника» из Башкирии пытаются продать со скидкой 60%
Фото: газета.ругазета.ру

Цены на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq, изъятые у Шайбакова в доход государства, снижены на 60%. Ранее внедорожник Toyota пытались реализовать на торгах за 3,1 млн рублей и 2,2 млн рублей, а кроссовер Skoda выставляли на продажу за 2,2 и 1,6 млн рублей соответственно, однако покупателей на имущество не нашлось.

На очередных торгах Toyota 2014 года выпуска попытаются реализовать за 1 270 000 рублей, а Skoda Kodiaq 2018-го — за 923 тыс. рублей.

Экс-начальника МРЭО ГИБДД, который более года скрывался от правосудия, задержали в августе 2022 года. Пятерых сотрудников ГИБДД обвинили в создании организованного преступного сообщества.

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