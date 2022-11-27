Машины «золотого гаишника» из Башкирии пытаются продать со скидкой 60%

Территориальное управление Росимущества по Башкортостану второй раз снизило цены на автомобили, принадлежавшие экс-начальнику МРЭО ГИБДД Ильдусу Шайбакову, которого СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает «РБК Уфа».

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Цены на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq, изъятые у Шайбакова в доход государства, снижены на 60%. Ранее внедорожник Toyota пытались реализовать на торгах за 3,1 млн рублей и 2,2 млн рублей, а кроссовер Skoda выставляли на продажу за 2,2 и 1,6 млн рублей соответственно, однако покупателей на имущество не нашлось.

На очередных торгах Toyota 2014 года выпуска попытаются реализовать за 1 270 000 рублей, а Skoda Kodiaq 2018-го — за 923 тыс. рублей.