Haval привез в Казахстан недорогой кроссовер, которого нет в России. У местных дилеров появились вседорожники Haval H6 третьего поколения; представительство раскрыло полный прайс-лист. Начальная цена — 12 990 000 тенге (1,69 миллиона рублей) за переднеприводную версию с «роботом» и 150-сильным 1,5-литровым турбомотором. Новинка примерно на семь процентов дороже, чем Jolion, но на четверть дешевле соразмерного F7.

Фото: motor.ru motor.ru

Актуальный Haval H6 дебютировал летом 2020 года. В Поднебесной «шестёрка» более девяти лет удерживает статус абсолютного бестселлера среди кроссоверов, а теперь расширена география зарубежных продаж.

В Казахстане Haval больше не предлагает моноприводные F7, а полноприводных «Джолионов» у соседей не было, поэтому для близкого по технике, цене и габаритам H6 нашлась свободная ниша.

У соседей «шестёрка» предлагается с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом», но двигатель можно выбирать — либо 1,5-литровый (150 сил, 230 Нм), либо 2,0-литровый (204 силы, 320 Нм). Полный привод — прерогатива топ-комплектации за 16 490 000 тенге (2,14 миллиона рублей).

Для Haval H6 доступны яркие варианты отделки салона — чёрно-красная и чёрно-коричневая. Топ-версии положены вентилируемые передние сиденья с электроприводами, проекционный экран, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и парковочный ассистент с функцией автоторможения.