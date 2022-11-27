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10 минут назад

Новости автомира: Новая Skoda Fabia поступила в продажу к дилерам РФ по цене от 2,3 млн рублей

Южный автомобиль

В России начались продажи абсолютно новых автомобилей Skoda Fabia. Премьера этой модели состоялась в 2021 году. Так, первые экземпляры модели появились у одного из дилеров в Уфе.

В РФ начались продажи абсолютно новых Skoda Fabia
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дилер предлагает купить автомобиль с турбированым мотором рабочим объемом 1 литр. В версии с механикой мощность мотора составляет 95 лошадиных сил, а в исполнении с роботом DSG — 110 лошадиных сил. За машину с механикой дилер просит 2 325 000 рублей, а за модификацию с DSG — 2 475 000 рублей.

Первый автомобиль представлен в базовой комплектации Ambition, которая включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, задний датчик парковки, датчики света и дождя, противотуманные фары, 15-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, медиасистему и кондиционер.

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В комплектации Style к базовому оборудованию добавится двухзонный климат-контроль, климат-контроль, подогрев передних кресел, передние и задние парктроники, бесключевой доступ, система контроля слепых зон и система стар-стоп.

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