В РФ начались продажи абсолютно новых Skoda Fabia

В России начались продажи абсолютно новых автомобилей Skoda Fabia. Премьера этой модели состоялась в 2021 году. Так, первые экземпляры модели появились у одного из дилеров в Уфе.

Дилер предлагает купить автомобиль с турбированым мотором рабочим объемом 1 литр. В версии с механикой мощность мотора составляет 95 лошадиных сил, а в исполнении с роботом DSG — 110 лошадиных сил. За машину с механикой дилер просит 2 325 000 рублей, а за модификацию с DSG — 2 475 000 рублей.

Первый автомобиль представлен в базовой комплектации Ambition, которая включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, задний датчик парковки, датчики света и дождя, противотуманные фары, 15-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, медиасистему и кондиционер.