В РФ начались продажи абсолютно новых Skoda Fabia

В России начались продажи абсолютно новых автомобилей Skoda Fabia. Премьера этой модели состоялась в 2021 году. Так, первые экземпляры модели появились у одного из дилеров в Уфе.
Дилер предлагает купить автомобиль с турбированым мотором рабочим объемом 1 литр. В версии с механикой мощность мотора составляет 95 лошадиных сил, а в исполнении с роботом DSG — 110 лошадиных сил. За машину с механикой дилер просит 2 325 000 рублей, а за модификацию с DSG — 2 475 000 рублей.
Первый автомобиль представлен в базовой комплектации Ambition, которая включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, задний датчик парковки, датчики света и дождя, противотуманные фары, 15-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, медиасистему и кондиционер.
В комплектации Style к базовому оборудованию добавится двухзонный климат-контроль, климат-контроль, подогрев передних кресел, передние и задние парктроники, бесключевой доступ, система контроля слепых зон и система стар-стоп.