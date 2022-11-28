"Соллерс" назвал цены новых моделей

В компании «Соллерс» рассказали о ценах коммерческих автомобилей, которые будут выпускаться в ОЭЗ «Алабуга» в 2023 году и заместят ушедший с российского рынка Ford Transit, сообщает «Бизнес Online».
«Цены на «Соллерс Арго» с дизельной версией стартуют от 2 559 000 рублей. Стоимость «Соллерс Атланта» начинается от 2 904 000 рублей. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон короткой базы и со средней крышей», — рассказали в компании.
В «Соллерсе» также указали, что в базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.
Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году, ранее сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Модель «Атлант» полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,2 тонны оснащается дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с., в компании называют ее «многофункциональной платформой для индивидуальных решений.» «Арго» — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов — дизельный двигатель (130 л.с.) или бензиновый (147 л.с.).