"Соллерс" назвал цены новых моделей

В компании «Соллерс» рассказали о ценах коммерческих автомобилей, которые будут выпускаться в ОЭЗ «Алабуга» в 2023 году и заместят ушедший с российского рынка Ford Transit, сообщает «Бизнес Online».

Фото: sollers-auto.com sollers-auto.com

«Цены на «Соллерс Арго» с дизельной версией стартуют от 2 559 000 рублей. Стоимость «Соллерс Атланта» начинается от 2 904 000 рублей. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон короткой базы и со средней крышей», — рассказали в компании.

В «Соллерсе» также указали, что в базовой версии машины оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS.

Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году, ранее сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.