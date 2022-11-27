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47 минут назад

Новости автомира: Игроки «Зенита» теперь будут ездить на автомобилях марки LADA

Газета.Ru

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о заключении нового спонсорского контракта с отечественным производителем автомобилей LADA. Как он отметил, теперь игроки команды будут передвигаться на машинах данной марки.

Игроки «Зенита» теперь будут ездить на автомобилях марки LADA
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

«На них будут ездить игроки команды. Одну машину мы уже выставили на базе в Удельной. Наши футболисты могли с ней ознакомиться. У них появилась возможность — либо ездить на иномарках за деньги, либо теперь в рамках спонсорского контракта бесплатно на отечественных машинах. Могу сказать, что желающих ездить на иномарках практически не оказалось», — передает слова Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» ушел на зимний перерыв в чемпионате России, занимая первое место. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов».

Сегодня подопечные Сергея Семака проведут свой заключительный матч в рамках группового этапа Кубка России и сыграют со «Спартаком». Встреча началась в 16:00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые обеспечили себе участие в весенней стадии турнира, однако могут побороться за более высокое место в группе.

Автоновости,Lada,Сергей Семак,Александр Медведев,Зенит,Спартак,
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