Игроки «Зенита» теперь будут ездить на автомобилях марки LADA

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о заключении нового спонсорского контракта с отечественным производителем автомобилей LADA. Как он отметил, теперь игроки команды будут передвигаться на машинах данной марки.
«На них будут ездить игроки команды. Одну машину мы уже выставили на базе в Удельной. Наши футболисты могли с ней ознакомиться. У них появилась возможность — либо ездить на иномарках за деньги, либо теперь в рамках спонсорского контракта бесплатно на отечественных машинах. Могу сказать, что желающих ездить на иномарках практически не оказалось», — передает слова Медведева «Матч ТВ».
«Зенит» ушел на зимний перерыв в чемпионате России, занимая первое место. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов».
Сегодня подопечные Сергея Семака проведут свой заключительный матч в рамках группового этапа Кубка России и сыграют со «Спартаком». Встреча началась в 16:00 по московскому времени.
Сине-бело-голубые обеспечили себе участие в весенней стадии турнира, однако могут побороться за более высокое место в группе.