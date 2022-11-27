Игроки «Зенита» теперь будут ездить на автомобилях марки LADA

«На них будут ездить игроки команды. Одну машину мы уже выставили на базе в Удельной. Наши футболисты могли с ней ознакомиться. У них появилась возможность — либо ездить на иномарках за деньги, либо теперь в рамках спонсорского контракта бесплатно на отечественных машинах. Могу сказать, что желающих ездить на иномарках практически не оказалось», — передает слова Медведева «Матч ТВ».