Китайцы начали продажи внедорожника втрое дешевле Nissan Patrol

На рынок Поднебесной вышел новый флагман SAIC — пятиметровый Maxus Territory. Вездеход унаследовал у предшественника лонжеронную раму, но отличился безальтернативным турбодизелем, обязательным полным приводом, современным трёхрядным салоном и дизайном экстерьера в духе пикапа T60. Цена — от 260 тысяч юаней (эквивалент 2,2 миллиона рублей), то есть новинка оказалась втрое дешевле Nissan Patrol (от 798 тысяч юаней или 6,8 миллиона рублей).
По габаритам Maxus Territory превосходит Land Cruiser 300: длина/ширина/высота «китайца» равны соответственно 5046/2016/1876 миллиметрам. Салон может быть шести- или семиместным, причём сложенные кресла образуют ровный пол.
Под капотом битурбодизель 2.0 мощностью 218 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм, обязателен 48-вольтовый стартер-генератор. Тяга передаётся на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат ZF, полный привод жёстко подключаемый. На бездорожье новинке поможет 230-миллиметровый клиренс, защита днища и опциональные «зубастые» шины.
Комплектаций всего две, поэтому уже «в базе» есть адаптивная светодиодная оптика, передние кресла с электрорегулировками, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и виртуальная приборная панель. За доплату сиденья могут быть мультиконтурными, появляется адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.
В Китае дилеры уже получили первую партию Maxus Territory, но похоже новинка не заменит предшественника D90 Pro, а дополнит линейку. Экспортные продажи флагмана SAIC под вопросом, но неофициальные продавцы вполне могут привезти внедорожник в Россию.