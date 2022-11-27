Китайцы начали продажи внедорожника втрое дешевле Nissan Patrol

На рынок Поднебесной вышел новый флагман SAIC — пятиметровый Maxus Territory. Вездеход унаследовал у предшественника лонжеронную раму, но отличился безальтернативным турбодизелем, обязательным полным приводом, современным трёхрядным салоном и дизайном экстерьера в духе пикапа T60. Цена — от 260 тысяч юаней (эквивалент 2,2 миллиона рублей), то есть новинка оказалась втрое дешевле Nissan Patrol (от 798 тысяч юаней или 6,8 миллиона рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

По габаритам Maxus Territory превосходит Land Cruiser 300: длина/ширина/высота «китайца» равны соответственно 5046/2016/1876 миллиметрам. Салон может быть шести- или семиместным, причём сложенные кресла образуют ровный пол.

Под капотом битурбодизель 2.0 мощностью 218 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм, обязателен 48-вольтовый стартер-генератор. Тяга передаётся на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат ZF, полный привод жёстко подключаемый. На бездорожье новинке поможет 230-миллиметровый клиренс, защита днища и опциональные «зубастые» шины.

Комплектаций всего две, поэтому уже «в базе» есть адаптивная светодиодная оптика, передние кресла с электрорегулировками, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и виртуальная приборная панель. За доплату сиденья могут быть мультиконтурными, появляется адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.