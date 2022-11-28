В России хотят легализовать "незамерзайку" с метанолом

В Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили отменить запрет на производство незамерзающей жидкости на основе метилового спирта. Президент НАС Антон Шапарин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину соответствующее письмо, сообщает газета «Известия».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Он указал в своем обращении, что в РФ массово нарушается запрет на выпуск такой «назамерзайки». По словам Шапарина, это подтверждается контрольными закупками Роспотребнадзора, во время которых постоянно выявляется продукция с метанолом. Он отметил, что основной причиной введения запрета было употребление отдельными гражданами метанола как суррогата алкогольных напитков, что приводит к тяжелейшим последствиям для здоровья. Вместе с тем компании, которые производят метиловый спирт в промышленных объемах, после введения санкций попали в тяжелое положение.

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Как заявил глава НАС, в настоящее время экспортные каналы сбыта российского метанола заблокированы ввиду ограниченности мощностей РФ по перевалке. Производителям метанола приходится продавать продукцию в страны Азии по минимальным ценам, чтобы не допустить остановки производства, сказано в письме.

Шапарин считает, что отмена запрета на выпуск «незамерзайки», содержащей метиловый спирт, окажет поддержку российским производителям метанола, позволит «сохранить и увеличить переработку природного газа», а также «повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени целого сегмента экономики».

По его мнению, производителям незамерзающей жидкости следует добавлять в жидкость специальные присадки, которые сделают ее очень горькой. Как заявил президент НАС, это необходимо, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья от употребления «незамерзайки» в качестве суррогата алкоголя.

«Учитывая ограниченное количество заводов по производству метанола, представляется возможным использовать для каждой партии стеклоомывающей жидкости системы маркировки, аналогичные системе «Честный знак» или ЕГАИС, что позволит установить жесткий контроль за производством и реализацией метанолсодержащей продукции», — сказано в обращении.

Шапарин добавил, что весь вопрос заключается исключительно в использовании стеклоомывающей жидкости. Если использовать ее по прямому назначению и заливать в бачок омывателя, то метанол не представляет никакой опасности. Другое дело, если кто-то решит выпить «незамерзайку».

«Но у адекватного и здравомыслящего человека такого желания даже не возникнет», — подчеркнул глава НАС.