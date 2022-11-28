Минтранс решил сократить количество парковок в России

В России собираются сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных представителями Минтранса РФ для муниципалитетов.

Количество мест на улично-дорожной сети и на внутриквартальных территориях должно сокращаться, передает «Коммерсант» выдержку из документа. При этом парковку вдоль улиц планируют разрешить только в случаях, когда это позволяет пропускная способность магистрали. Отмечается, что оплата за паркинг будет требоваться тогда, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест за некоторым исключением. Чиновник одного из региональных ведомств подчеркнул, что новая методика необходима для сдерживания роста числа автомобилистов.