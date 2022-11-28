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27 минут назад

Новости автомира: Минтранс решил сократить количество парковок в России

Ura.Ru

В России собираются сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных представителями Минтранса РФ для муниципалитетов.

Минтранс решил сократить количество парковок в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество мест на улично-дорожной сети и на внутриквартальных территориях должно сокращаться, передает «Коммерсант» выдержку из документа. При этом парковку вдоль улиц планируют разрешить только в случаях, когда это позволяет пропускная способность магистрали. Отмечается, что оплата за паркинг будет требоваться тогда, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест за некоторым исключением. Чиновник одного из региональных ведомств подчеркнул, что новая методика необходима для сдерживания роста числа автомобилистов.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил, что российским автомобилистам, использующим неподходящую зимнюю резину, грозит штраф. По его словам, на автомобиль нельзя устанавливать одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Кроме того, запрещено использование чересчур изношенных шин.

Автоновости,Коммерсант,Минтранс РФ,
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