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1 час назад

Новости автомира: китайские автомобили заняли больше трети российского рынка

Motor.ruиещё 1

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в период с 21 по 27 ноября китайские производители установили новый рекорд по продажам автомобилей на российском рынке. За минувшую неделю в стране реализовали 3561 машину из Китая, что составило 33,4 процента от общего количества продаж. Самой популярной китайской маркой в стране стала Chery. Кроме производителей из КНР, в пятерке самых востребованных брендов у россиян традиционно находятся Lada и Kia.

Китайские машины заняли больше трети российского рынка
Фото: Chery Chery

За минувшую неделю в России продали 1276 автомобилей Chery. На втором месте с показателем в 934 реализованных машины расположился Haval. Марка Geely замкнула тройку лидеров среди китайских производителей: ее кроссоверы разошлись тиражом 706 экземпляров.

Несмотря на постоянно растущий спрос, ни одной компании из КНР пока что не удалось достичь показателей Lada. С 21 по 27 ноября в России продали 4259 машин марки. Кроме того, в пятерке самых востребованных брендов находится Kia. На прошлой неделе в стране продали 642 южнокорейских автомобиля.

Самой популярной моделью у россиян по-прежнему остается Lada Granta. Следом расположился Chery Tiggo 7 Pro. Кроме того, в пятерку самых продаваемых автомобилей в стране входят внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend, а также кроссовер Haval Jolion.

В начале ноября специалисты назвали самые продаваемые автомобили в мире в 2022 году. Несмотря на растущую популярность электрокаров, лидером на глобальном рынке является Toyota Corolla.

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