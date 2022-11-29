Китайские машины заняли больше трети российского рынка

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в период с 21 по 27 ноября китайские производители установили новый рекорд по продажам автомобилей на российском рынке. За минувшую неделю в стране реализовали 3561 машину из Китая, что составило 33,4 процента от общего количества продаж. Самой популярной китайской маркой в стране стала Chery. Кроме производителей из КНР, в пятерке самых востребованных брендов у россиян традиционно находятся Lada и Kia.

Фото: Chery Chery

За минувшую неделю в России продали 1276 автомобилей Chery. На втором месте с показателем в 934 реализованных машины расположился Haval. Марка Geely замкнула тройку лидеров среди китайских производителей: ее кроссоверы разошлись тиражом 706 экземпляров.

Несмотря на постоянно растущий спрос, ни одной компании из КНР пока что не удалось достичь показателей Lada. С 21 по 27 ноября в России продали 4259 машин марки. Кроме того, в пятерке самых востребованных брендов находится Kia. На прошлой неделе в стране продали 642 южнокорейских автомобиля.

Самой популярной моделью у россиян по-прежнему остается Lada Granta. Следом расположился Chery Tiggo 7 Pro. Кроме того, в пятерку самых продаваемых автомобилей в стране входят внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend, а также кроссовер Haval Jolion.