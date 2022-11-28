Volvo перевела XC40 и С40 на задний привод

Компания Volvo перевела «батарейные» XC40 Recharge и C40 Recharge с переднего на задний привод. Начинка базовых электрокроссоверов серьёзно изменилась: двигатель сменил местоположение и стал на семь лошадиных сил мощнее, ёмкость тяговой батареи и запас хода увеличились. Вдобавок, в европейскую гамму Volvo добавили моноприводные версии XC40 Recharge и C40 Recharge с увеличенным аккумулятором и автономностью до 534 километров (WLTP).

Фото: Volvo Volvo

Пресс-служба Volvo перевооружение электрокроссоверов XC40 и C40 проигнорировала, снаружи новинки тоже никак не узнать. Отныне у базовых паркетников электродвигатель расположен в приводе задней оси и развивает 238 лошадиных сил и 330 Нм.

Ёмкость аккумулятора самых простых версий увеличилась с 69 до 73 киловатт-часов, расход электроэнергии снизился на 10-20 процентов (в зависимости от модификации), а заряжается батарея быстрее, ведь теперь поддерживается 200-киловаттное зарядное устройство.

Volvo C40 Recharge

Новая модификация Extended Range отличилась батареей на 82 киловатт-часа, а задний электродвигатель форсирован до 252 лошадиных сил и 420 Нм. Такие кроссоверы проезжают 515-534 километра без подзарядки.

Полноприводные электромобили XC40/C40 тоже модернизированы. Между осями улучшенная батарея (на 82 киловатт-часа), пиковый крутящий момент увеличен с 660 до 670 Нм, а распределение мощности изменилось: если раньше Volvo использовала идентичные 204-сильные двигатели, то теперь задний электромотор развивает 245 лошадиных сил, а передний — 163 лошадиные силы. Пиковая отдача — прежние 408 лошадиных сил. После апгрейда запас хода увеличен на 13 процентов.