Sollers пообещал россиянам заменить Mazda CX-5 и CX-9. Замглавы компании Зоя Каика заявила ТАСС, что кроссоверы среднего ценового сегмента под новым брендом начнут собирать на заводе во Владивостоке во втором квартале 2023 года. Топ-менеджер отметила, что новые легковые автомобили заменят ушедшие из России Mazda CX-5 и CX-9, а значит локализация аналога Mazda6 на повестке дня не стоит. Технологического партнёра в Sollers пока не называют.

Фото: © Sollers © Sollers

Известно, что перезапуск завода Sollers во Владивостоке не повлияет на структуру собственников: Зоя Каика подтвердила, что завод останется «на 100 процентов российским предприятием». Новые автомобили будут выпускаться по лицензии, однако кроссоверов под брендом Sollers можно не ждать — партнёр сохранит свою торговую марку и сам займётся дистрибуцией.

Две недели назад на бывшем заводе Mazda заметили кроссоверы Omoda, что свидетельствует об интересе к площадке со стороны компании Chery. С точки зрения технологий самой удобной могла бы быть коллаборация Sollers с FAW, поскольку у китайского государственного концерна есть совместное предприятие с Mazda.