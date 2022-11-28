Запущено серийное производство внедорожника Aurus Komendant

На заводе в Елабуге приступили к серийному производству российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant. Данной информацией поделился автопроизводитель, передает РИА Новости.

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Отмечается, что этот автомобиль является первым российским внедорожником премимум-класса, который будут выпускать на территории РФ. Также подчеркивается, что большую часть комплектующих поставляют российские производители.

Производитель оценил долю отечественных поставщиков в 70%. В заявлении говорится, что речь идет обо всех основных узлах автомобиля, силовой установке, трансмиссии, электронике, интерьерных и декоративных решениях.

В сентябре компания сообщила, что в I квартале 2023 году должны начаться коммерческие продажи Aurus Komendant. Стартовая цена составляет 33,7 миллиона рублей. Россияне уже могут сделать предзаказ.

Автомобиль оснащается полным приводом с силовой электроустановкой. Мощность двигателя достигает 598 лошадиных сил.