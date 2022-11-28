Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Kia обновляет Seltos в США

ПроКроссовер.ру

Kia поделилась первым изображением своего обновленного внедорожника Seltos. Помимо пересмотренного внешнего вида, он должен использовать новые информационно-развлекательные технологии. Судя по изображению, рестайлинг будет проходить по тому же курсу, что и в Южной Корее. Будет новый передний бампер со светодиодными вставками по бокам и фальшивыми «грубыми» деталями, а также другая решетка радиатора с новой окантовкой.

Kia обновляет Seltos
Фото: Kia Kia

В салоне, вероятно, появится новая мультимедийная система с большим двойным дисплеем (два 10,5-дюймовых экрана, расположенных рядом друг с другом), а центральная консоль, вероятно, будет переработана. На внутреннем рынке Seltos заменил рычаг переключения передач поворотной ручкой, но вариант для США может также придерживаться ручки.

Текущая версия Seltos поставляется с одинаковыми двигателями на обоих рынках: 2,0-литровый безнаддувный двигатель мощностью 149 л.с. (и 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 198 л. Модернизация еще не добралась до ША, но если она появится, она принесет дополнительные 20 лошадиных сил.

Автоновости,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители