Kia обновляет Seltos

Kia поделилась первым изображением своего обновленного внедорожника Seltos. Помимо пересмотренного внешнего вида, он должен использовать новые информационно-развлекательные технологии. Судя по изображению, рестайлинг будет проходить по тому же курсу, что и в Южной Корее. Будет новый передний бампер со светодиодными вставками по бокам и фальшивыми «грубыми» деталями, а также другая решетка радиатора с новой окантовкой.

Фото: Kia Kia

В салоне, вероятно, появится новая мультимедийная система с большим двойным дисплеем (два 10,5-дюймовых экрана, расположенных рядом друг с другом), а центральная консоль, вероятно, будет переработана. На внутреннем рынке Seltos заменил рычаг переключения передач поворотной ручкой, но вариант для США может также придерживаться ручки.