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1 час назад

Новости автомира: Tesla показала дизайн дверей грузовика Semi

ПроКроссовер.ру

Приложение Tesla недавно получило обновление для iOS, которое добавило серийный грузовик Semi в свою базу данных. Давайте посмотрим на запоздалый электрический трейлер Илона Маска. Благодаря обновлению теперь вы можете поближе рассмотреть задние распашные двери, боковые зеркала, передний бампер, дворники и зарядный порт. Официально Semi будет иметь доступ к выделенной сети зарядных станций мощностью 1 МВт.

Tesla показала дизайн дверей грузовика Semi
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Среди основных моментов внутри — одноместное сиденье, установленное в центре салона, фирменное рулевое колесо Tesla и пара больших дисплеев. Почти во всю ширину кабины расположен большой солнцезащитный козырек. Также присутствуют два беспроводных зарядных устройства и складное пассажирское сиденье.

Semi дебютировал в качестве прототипа пять лет назад и должен был быть запущен в производство в 2019 году, но так и не был запущен из-за многочисленных проблем. Новая дата запуска — 1 декабря 2022 года.

Автоновости,Tesla,
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