Tesla показала дизайн дверей грузовика Semi

Приложение Tesla недавно получило обновление для iOS, которое добавило серийный грузовик Semi в свою базу данных. Давайте посмотрим на запоздалый электрический трейлер Илона Маска. Благодаря обновлению теперь вы можете поближе рассмотреть задние распашные двери, боковые зеркала, передний бампер, дворники и зарядный порт. Официально Semi будет иметь доступ к выделенной сети зарядных станций мощностью 1 МВт.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Среди основных моментов внутри — одноместное сиденье, установленное в центре салона, фирменное рулевое колесо Tesla и пара больших дисплеев. Почти во всю ширину кабины расположен большой солнцезащитный козырек. Также присутствуют два беспроводных зарядных устройства и складное пассажирское сиденье.