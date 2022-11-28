Назван срок выпуска полностью российского "Москвича"

Первые "Москвичи", собранные полностью из отечественных компонентов и по российскому проекту, планируют выпустить в 2025 году. Об этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта объявил заммэра Максим Ликсутов.

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"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у Renault, когда они владели заводом", - заявил руководитель транспортного комплекса.

Перед предприятием стоит задача производить по 50 тысяч авто в год, создавать проект аутентичного "Москвича " и технологическую платформу, а также постепенно наращивать долю отечественных комплектующих в сборке. Сейчас, например, будут использовать российские кузовные детали и резину. В дальнейшем поэтапно дойдут и до сложных узлов и агрегатов.

Как отметил Максим Ликсутов, мэр Сергей Собянин поставил задачу сделать полностью отечественный "Москвич" к 2025 году, но заводской коллектив будет стараться закончить концептуальную работу раньше.