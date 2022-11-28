Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
36 минут назад

Новости автомира: назван срок выпуска полностью российского "Москвича"

Российская Газета

Первые "Москвичи", собранные полностью из отечественных компонентов и по российскому проекту, планируют выпустить в 2025 году. Об этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта объявил заммэра Максим Ликсутов.

Назван срок выпуска полностью российского "Москвича"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у Renault, когда они владели заводом", - заявил руководитель транспортного комплекса.

Перед предприятием стоит задача производить по 50 тысяч авто в год, создавать проект аутентичного "Москвича " и технологическую платформу, а также постепенно наращивать долю отечественных комплектующих в сборке. Сейчас, например, будут использовать российские кузовные детали и резину. В дальнейшем поэтапно дойдут и до сложных узлов и агрегатов.

Как отметил Максим Ликсутов, мэр Сергей Собянин поставил задачу сделать полностью отечественный "Москвич" к 2025 году, но заводской коллектив будет стараться закончить концептуальную работу раньше.

Напомним, что сборка машин под брендом "Москвич" в Москве была перезапущена 23 ноября. Автомобили этой марки не выпускались 20 лет. Первым новым "Москвичом" стал кроссовер, разработанный в Китае. Технологическим партнером "Москвича" в этом проекте выступает ПАО "КАМАЗ". Предполагается, что в декабре стартуют продажи "Москвича" в столице, а в марте 2023 года - по всей России.

Автоновости,Renault,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Камаз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители