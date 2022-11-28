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29 минут назад

Новости автомира: с марта на некоторых улицах в Москве запретят движение самокатов

Мир24

В Москве с марта на ряде улиц будет запрещено движение на самокатах. Это коснется дорог, где разрешенная скорость движения превышает 80 километров в час, пишет «Российская газета».

С марта на некоторых улицах Москвы запретят движение самокатов
Фото: МТРК «Мир» / Игорь МедведевМТРК «Мир» / Игорь Медведев

По словам замруководителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексея Митяева, движение по таким улицам небезопасно. Эти зоны будут выделены на карте, также там установят предупреждающие таблички.

«Совместно с ГИБДД уже начали обсуждение, в самое ближайшее время появится список этих зон, и таблички будут установлены. Основная задача – это внедрить все нововведения до начала сезона, чтобы с 1 марта они уже действовали», – цитирует Митяева газета.

Напомним, изменения в ПДД, касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу 1 марта 2023 года. А электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и другие подобные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности, перемещаться на них можно со скоростью не больше 25 км/ч.

Автоновости,ГИБДД,
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