С марта на некоторых улицах Москвы запретят движение самокатов

В Москве с марта на ряде улиц будет запрещено движение на самокатах. Это коснется дорог, где разрешенная скорость движения превышает 80 километров в час, пишет «Российская газета».

Фото: МТРК «Мир» / Игорь Медведев МТРК «Мир» / Игорь Медведев

По словам замруководителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексея Митяева, движение по таким улицам небезопасно. Эти зоны будут выделены на карте, также там установят предупреждающие таблички.

«Совместно с ГИБДД уже начали обсуждение, в самое ближайшее время появится список этих зон, и таблички будут установлены. Основная задача – это внедрить все нововведения до начала сезона, чтобы с 1 марта они уже действовали», – цитирует Митяева газета.