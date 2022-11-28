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53 минуты назад

Юрист предупредил о штрафах за неправильную зимнюю резину

РИА "ФедералПресс"

С наступлением холодов автомобилисты «переобули» своих «ласточек» в новую резину. От предупреждения за отсутствие сезонных шин они себя спасли, а вот от штрафа за неправильную установку – не все. За что конкретно автовладельцев могут наказать рублем, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Юрист предупредил о штрафах за неправильную зимнюю резину
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Нельзя обувать машину одновременно в разные варианты резины, совмещать шипованные и нешипованные шины. Износившуюся резину тоже нельзя использовать. За это могут вменить штраф по ст. 12.5 КоАП», – предупредил юрист в разговоре с «Прайм».

Редин дополнил, что у зимних шин обязательно должен быть международный знак «M+S», «M&S» или «M S», что в русской расшифровке означает «грязь + снег». Если у надписи стоит символ горы или снежинки, значит, шины приспособлены для движения по заледенелым дорогам и при сильном морозе.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как автовладельцам приобрести зимнюю резину дешевле.

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