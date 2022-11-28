Только за деньги: смелое нововведение предлагают в России

Раскошелиться придётся некоторым россиянам, решившим перекрыть дороги общего пользования, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идёт об организациях, проводящих ремонт автомобильных дорог.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Томление в пробках настолько, по всей видимости, опротивело автору предложенной инновации, что он решился предложить своё видение решения проблемы на федеральном уровне. Так, на портале Российских общественных инициатив опубликована петиция, автор которой предлагает сделать перекрытие дорог платным для ремонтных организаций.

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«Тысячи водителей и пассажиров теряют драгоценное время и жгут недешевый бензин в пробках, в то время как дорожные службы перекрыв полосу движения или всю дорогу не спеша ковыряются или вовсе стоят», – описывает проблему автор.

Инициатор сетует на то, что ремонтников совершенно не заботит «частота, длительность, день недели, время и глубина перекрытия дорог». Автор отмечает, что ограничено лишь общее время ремонта дорожной артерии, а заинтересованности в скорейшем завершении ремонтных работ у организаторов перекрытия нет совершенно.

В связи с этим автор петиции предлагает на законодательном уровне устанавливать максимальное суммарное время перекрытия дороги. Ремонтники, которые нарушили сроки, должны будут расстаться с внушительной суммой средств, которая будет исчисляться в зависимости от различных факторов, таких как время суток, день недели, загруженность дороги и размер помех для автомобилистов от проводимых работ.

Доход от платных перекрытий автор предлагает направлять в местный бюджет.

«При стоимости часа перекрытия в десятки тысяч рублей, а при полном перекрытии в сотни тысяч ремонтные организации будут максимально готовиться к перекрытиям и тратить на них минимальное время, причем ночное», – резюмирует автор, добавляя, что контролировать перекрытие можно при помощи доступных любому пользователю Сети онлайн-сервисов.