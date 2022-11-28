Надежность электрического Ford Mustang оказалась под вопросом

Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный список самых надежных автомобилей 2022 года в различных сегментах. В их число на этот раз вошли 17 моделей марок Audi, Nissan, Hyundai, Kia и других. Семь автомобилей, числившихся в рейтинге ранее, выпали из него из-за жалоб клиентов. Одним их них оказался Ford Mustang Mach-E — единственный электрокар, покупку которого Consumer Reports больше не может рекомендовать.

Фото: Ford Ford

Эксперты Consumer Reports формируют рейтинг на основе анкет, которые заполняют автовладельцы. Из опрашивают о проблемах, с которыми они столкнулись за последний год, и в зависимости от их количества и серьезности присуждают моделям баллы.

Mustang Mach-E на этот раз не хватило баллов, чтобы попасть в список. Владельцы пожаловались на сбои целого ряда систем: от зависающего дисплея мультимедийной системы до отказа аккумулятора. Еще одной серьезной проблемой, из-за которой Ford пришлось остановить продажи летом, стал перегрев батареи и резкая потеря мощности. В прошлом году оказалось, что на кроссоверах неправильно закреплены лобовые стекла, а панорамные люки не герметичны.

Проблемы с электроникой и аккумулятором Ford обещает решить новой версией программного обеспечения, обновить которое в Mach-E можно «по воздуху».