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33 минуты назад

Новости автомира: электрический Ford Mustang выпал из рейтинга надежности Consumer Reports

Motor.ru

Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный список самых надежных автомобилей 2022 года в различных сегментах. В их число на этот раз вошли 17 моделей марок Audi, Nissan, Hyundai, Kia и других. Семь автомобилей, числившихся в рейтинге ранее, выпали из него из-за жалоб клиентов. Одним их них оказался Ford Mustang Mach-E — единственный электрокар, покупку которого Consumer Reports больше не может рекомендовать.

Надежность электрического Ford Mustang оказалась под вопросом
Фото: FordFord

Эксперты Consumer Reports формируют рейтинг на основе анкет, которые заполняют автовладельцы. Из опрашивают о проблемах, с которыми они столкнулись за последний год, и в зависимости от их количества и серьезности присуждают моделям баллы.

Mustang Mach-E на этот раз не хватило баллов, чтобы попасть в список. Владельцы пожаловались на сбои целого ряда систем: от зависающего дисплея мультимедийной системы до отказа аккумулятора. Еще одной серьезной проблемой, из-за которой Ford пришлось остановить продажи летом, стал перегрев батареи и резкая потеря мощности. В прошлом году оказалось, что на кроссоверах неправильно закреплены лобовые стекла, а панорамные люки не герметичны.

Проблемы с электроникой и аккумулятором Ford обещает решить новой версией программного обеспечения, обновить которое в Mach-E можно «по воздуху».

Рекомендацию Consumer Reports получили 17 автомобилей: Audi Q3, Buick Enclave, Chevrolet Corvette , Ford Escape Hybrid, Genesis G80, Genesis GV70, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe Hybrid, Kia Seltos, Kia Sorento Hybrid, Kia Soul, Lincoln Corsair, Lincoln Nautilus, Mini Cooper, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Ascent и Volvo S60.

Тем временем Mustang Mach-E начали ввозить в Россию по параллельному импорту. За 258-сильный электрокроссовер с батареей емкостью 75,7 киловатт-часа, обеспечивающей до 420 километров хода, продавец из Новосибирска просит 13 миллионов рублей.

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