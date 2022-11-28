В Красноярске оштрафовали водителя за подложный номер с нецензурным словом

Сотрудники ДПС в Красноярске привлекли к административной ответственности 22-летнего водителя, который установил на свой Mercedes подложный номерной знак, сообщается на официальном сайте краевого управления МВД.

Фото: Телеграм-канал «ГИБДД124» Телеграм-канал «ГИБДД124»

«Инспекторы ДПС, дежурившие в Центральном районе краевой столицы, заметили автомобиль марки «Мерседес», который был припаркован в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Автоинспекторы установили еще одно нарушение, которое сразу бросилось в глаза: передний государственный регистрационный знак был заменен на подложный», — подчеркивается в сообщении полиции.

На фотографии, опубликованной полицейскими, видно, что на номере присутствует буквосочетание «уй», которое не используется на настоящих номерных знаках в России, и несуществующий региональный код 666. Первая буква на подложном номерном знаке заретуширована. Сотрудники ДПС изъяли фальшивый номер и приобщили его к материалам дела.

В отношении водителя составлено три протокола, его также оштрафовали за парковку в зоне действия запрещающего знака и отсутствие ОСАГО. Общая сумма штрафов составила 4,3 тыс. рублей.