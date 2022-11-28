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5 минут назад

Новости автомира: в Красноярске оштрафовали водителя за подложный номер с нецензурным словом

Газета.Ru

Сотрудники ДПС в Красноярске привлекли к административной ответственности 22-летнего водителя, который установил на свой Mercedes подложный номерной знак, сообщается на официальном сайте краевого управления МВД.

В Красноярске оштрафовали водителя за подложный номер с нецензурным словом
Фото: Телеграм-канал «ГИБДД124»Телеграм-канал «ГИБДД124»

«Инспекторы ДПС, дежурившие в Центральном районе краевой столицы, заметили автомобиль марки «Мерседес», который был припаркован в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Автоинспекторы установили еще одно нарушение, которое сразу бросилось в глаза: передний государственный регистрационный знак был заменен на подложный», — подчеркивается в сообщении полиции.

На фотографии, опубликованной полицейскими, видно, что на номере присутствует буквосочетание «уй», которое не используется на настоящих номерных знаках в России, и несуществующий региональный код 666. Первая буква на подложном номерном знаке заретуширована. Сотрудники ДПС изъяли фальшивый номер и приобщили его к материалам дела.

В отношении водителя составлено три протокола, его также оштрафовали за парковку в зоне действия запрещающего знака и отсутствие ОСАГО. Общая сумма штрафов составила 4,3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что туляк накопил неоплаченные дорожные штрафы на сумму почти 870 тыс. рублей.

Автоновости,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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