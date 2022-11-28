Минивэн Nissan Serena сменил поколение

Компания Nissan представила минивэн Serena нового, шестого по счету поколения. Эта модель представлена на рынке с начала 90-х годов, а ее актуальная версия продается в Японии с 2016-го. Стоит отметить, что Serena в свое время стала первым Ниссаном, оснащенный полуавтопилотом ProPilot, а с переходом в новое поколение минивэн обзавелся усовершенствованным ProPilot 2.0. В спецификации для домашнего рынка Serena предложат в двух гибридных версиях, цены уже объявлены.

Фото: Nissan Nissan

Внешне новый Nissan Serena отличается от предшественника более агрессивным дизайном бамперов, увеличившийся радиаторной решеткой с горизонтальными ламелями и едиными блоками фар со выстроенными в ряд светодиодными секциями. Задние фонари сохранили прежнюю форму, но теперь расположены более вертикально.

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Одним из главных новшеств стал полуавтопилот ProPilot 2.0 с расширенным функционалом и возможностью движения «без рук»: убирать руки с руля разрешено только на магистралях, на скорости 40 километров в час и выше. Кроме того, Nissan Serena научился запоминать и распознавать парковочную разметку, а также помогать водителю при объезде препятствий, предотвращая столкновение.

На старте продаж «шестой» Serena предложат с установкой e-Power, в основе которой лежит новый 1,4-литровый бензиновый двигатель, – она уже знакома по модели Note. Этот вариант оценили в Японии в 3 198 800- 4 798 200 иен (1,4-2,1 миллиона рублей по актуальному курсу). Весной 2023 года линейка пополнится второй гибридной версией с 2,0-литровым двигателем: такой минивэн обойдется в 2 768 700-3 269 200 иен (1,2-1,4 миллиона рублей).

На выбор предложены два варианта компоновки салона, на восемь и семь мест. В стандартной версии у минивэна будет три ряда сидений с посадочной формулой 2+3+3, а в топовых комплектациях на втором ряду устанавливаются раздельные «капитанские» кресла.

Nissan

Nissan

Nissan