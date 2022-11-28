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1 час назад

Новости автомира: обмануть не получится. Автомобили Tesla научились определять, что вы не держите руки на руле

Ferra.ru

В последней бета-версии автопилота Tesla — Full Self-Driving Beta (V10.69.3.1) появилась функция, которая определяет некоторые способы обхода требования держать руки на руле.

Авто Tesla научились определять, что водитель не держит руки на руле
Фото:  unsplash unsplash

На самом деле автопилот Tesla никогда не являлся полнофункциональным. Это, скорее, система помощи водителю. Именно поэтому компания требует, чтобы водитель не отвлекался и держал руки на руле. К сожалению, не все это требование соблюдают.

Изначально система проверяла, что руки лежат на руле, при помощи сенсоров, контролирующих приложенное усилие. Однако люди нашли способы обходить систему: подкладывать апельсин или бутылку воды. Кто-то даже наладил выпуск специальных накладок с утяжелителем.

Теперь же FSD научилась определять эти хитрости. Если она поймает водителя за этим, то автопилот отключится до следующей поездки. Пока непонятно, как именно работает система. Возможно, анализирует записи с камеры.

Автоновости,Tesla,
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