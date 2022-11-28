В России хотят сократить количество парковок

В России планируют сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом говорится в рекомендациях, подготовленных в Минтрансе РФ для муниципалитетов.

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Согласно документу, количество парковочных мест должно сокращаться. При этом парковку вдоль улиц предлагают разрешить только в тех случаях, когда это позволяет пропускная способность магистрали. Оплата за парковку будет взиматься тогда, когда машины занимают более 85% имеющихся в наличии мест за рядом исключений.

Также платный паркинг или парковки с ограниченным временем работы рекомендуется вводить в местах, где жилые здания совмещены с нежилыми. Эта мера предназначена для «дестимулирования длительного хранения» машин на местах, предназначенных для временного использования. Спрос на длительную стоянку автомобилей рекомендуют удовлетворять при помощи внеуличных парковок, автостоянок и гаражей.