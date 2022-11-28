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26 минут назад

Новости автомира: в Россию привезли Toyota Crown последнего поколения

Российская Газета

Очередная новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, - Toyota Crown 12-го поколения, представленная минувшим летом.

В Россию привезли Toyota Crown последнего поколения
Фото: ToyotaToyota

Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ. Компании, предоставляющие услуги по импорту, как ни странно, из дальневосточного региона.

Цены варьируются значительно сильно - от 3,3 до 5 млн рублей, однако понять, от чего зависит прайс на конкретный автомобиль достаточно сложно из-за отсутствия актуальной базы моделей на сайте, поэтому все подробности о лоте необходимо уточнять у продавца.

Разумеется, точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Двенадцатая генерация Toyota Crown была представлена в июле 2022 года, и это не просто модель, а целое семейство, которое будет продаваться во всём мире.

Первенцем семейства стал "приподнятый" седан, в который в "Тойоте" окрестили кроссовером. Он отошёл от стандартной классической компоновки и "переехал" на переднеприводную модульную архитектуру TNGA с поперечным расположением двигателя и приводом от ДВС передней оси.

Toyota

Во всех версиях Crown оснащается гибридной силовой установкой с электромоторами на задней оси, доступно два варианта мощности - 234 и 349 л.с. (данные актуальны для японской спецификации).

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