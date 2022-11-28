Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что «Москвичи», собранные полностью из российских компонентов и по отечественному проекту, выпустят в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Ликсутов отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, завод «Москвич» через несколько лет должен выпускать автомобиль из российских компонентов и на российской платформе. В настоящее время, как указал он, Дептранс Москвы и КамАЗ над этим активно работают. Ликсутов выразил уверенность в том, что стороны справятся с этой работой.
«2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше», — подчеркнул он.
Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».
23 ноября сообщалось, что работа автозавода «Москвич» возобновилась. На нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Отмечалось, что старт продаж машин в Москве запланирован на январь 2023 года, в других городах - на март. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что автомобили бренда «Москвич» в дальнейшем включат в госпрограммы поддержки спроса.