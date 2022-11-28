Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что «Москвичи», собранные полностью из российских компонентов и по отечественному проекту, выпустят в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Ликсутов отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, завод «Москвич» через несколько лет должен выпускать автомобиль из российских компонентов и на российской платформе. В настоящее время, как указал он, Дептранс Москвы и КамАЗ над этим активно работают. Ликсутов выразил уверенность в том, что стороны справятся с этой работой.

«2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше», — подчеркнул он.

Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».