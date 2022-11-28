Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
24 минуты назад

Новости автомира: назван срок выпуска полностью российского «Москвича»

Лера Букина

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что «Москвичи», собранные полностью из российских компонентов и по отечественному проекту, выпустят в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Ликсутов отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, завод «Москвич» через несколько лет должен выпускать автомобиль из российских компонентов и на российской платформе. В настоящее время, как указал он, Дептранс Москвы и КамАЗ над этим активно работают. Ликсутов выразил уверенность в том, что стороны справятся с этой работой.

«2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше», — подчеркнул он.

Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».

23 ноября сообщалось, что работа автозавода «Москвич» возобновилась. На нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Отмечалось, что старт продаж машин в Москве запланирован на январь 2023 года, в других городах - на март. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что автомобили бренда «Москвич» в дальнейшем включат в госпрограммы поддержки спроса.

Автоновости,Видео,Renault,Денис Мантуров,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Минпромторг,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители