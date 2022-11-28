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25 минут назад

Новости автомира: дилеры начали продажи в России Volkswagen Arteon по цене от 4,15 млн рублей

Южный автомобиль

Дилеры начали поставки в Россию по параллельному импорту лифтбэков и универсалов Volkswagen Arteon. Соответствующие предложения появились на официальных сайтах дилеров и на популярных классифайдах. Так, новые лифтбэки и универсалы представлены в автосалонах Москвы, Новосибирска и Владивостока. Цены на лифтбэк начинаются от 4,15 млн рублей, а на универсал — от 4,3 млн рублей.

В России начали продавать новые Volkswagen Arteon
Фото: VolkswagenVolkswagen

Есть комплектации с бензиновым мотором мощностью 190 и 280 лошадиных сил, а также с дизелями мощностью 200 лошадиных сил. Во всех комплектация автомобили продаются с роботизированной коробкой передач DSG. Машины доступны как с передним, так и с полным приводом.

Автоновости,Volkswagen Arteon,Volkswagen,
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