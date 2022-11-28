В России начали продавать новые Volkswagen Arteon

Дилеры начали поставки в Россию по параллельному импорту лифтбэков и универсалов Volkswagen Arteon. Соответствующие предложения появились на официальных сайтах дилеров и на популярных классифайдах. Так, новые лифтбэки и универсалы представлены в автосалонах Москвы, Новосибирска и Владивостока. Цены на лифтбэк начинаются от 4,15 млн рублей, а на универсал — от 4,3 млн рублей.