Названы пять факторов, которые снизят стоимость автомобилей в РФ

Стоимость автомобилей в России значительно корректировалась в 2022 году. Цены падали и росли. Недавно ситуация стабилизировалась, причем это коснулось как новых машин, так и с пробегом. Эксперты, опрошенные Primepress, назвали условия, при которых автомобили значительно упадут в цене в ближайшем будущем.

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По словам специалистов, повышение цен на машины, которое наблюдалось ранее, обусловлено перебоями в поставках комплектующих для их производства, а также усложнением и подорожанием перевозок.

По мнению экспертов, снижение цен ожидается при локализации полного цикла их производства в стране. Также это может произойти тогда, когда цены на машины не будут подвергаться влиянию смены курса валют, полагают собеседники.

По мнению некоторых из них, стоимость может снизиться в случае нахождения производителями альтернативы на внутреннем рынке или же налаживания поставок с внешнего рынка.

Важный аспект, по их мнению, - здоровая конкуренция на рынке. О ней может идти речь только тогда, когда рынок будет насыщен различными предложениями, указывают эксперты.