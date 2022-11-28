Большинство американцев не хотят пересаживаться на электромобили

Аналитический сайт Compare the Market выяснил, что большинство жителей США по-прежнему отдают предпочтение автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, несмотря на рост числа электрокаров. Так, расставаться с ДВС не хотят 53 процента опрошенных, в то время как только треть (34 процента) готовы пересесть на электромобиль. Остальные 13 процентов отметили, что не имеют предпочтений.

Фото: Kia Kia

В Канаде, для сравнения, доля поклонников электрокаров перевалила за половину, составив 51,4 процента. В Австралии она достигла 50,8 процента. Наиболее популярны «батарейные» машины среди американской молодежи: 43 процента респондентов в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают их машинам с ДВС. Среди 55-64-летних таких только 30 процентов.

Причины, по которым жители США не спешат входить в эру электронной мобильности, следующие. Короткий срок службы и цена замены батареи пугает 56,4 процента респондентов, стоимость самого электрокара — 54,5 процента. 50,9 процента отметили недостаточный запас хода, а еще 50,5 процента — длительную и дорогую зарядку. Почти четверть опасаются, что не разберутся в современной электронике.

При этом среди зажиточных американцев оказалось больше любителей электрокаров. Людей, готовых выложить более 65 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) на «зеленый» автомобиль, вдвое больше, чем тех, кто потратит ту же сумму на топливную машину. Отмечается, что 32,5 процента готовы купить электрокар, но потратив максимум 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Таких машин попросту нет на рынке США.