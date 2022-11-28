Иран планирует ввезти в Россию автомобили на $300 млн

Иран подписал с Россией меморандум об экспорте в нашу страну автомобилей на сумму $300 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадрезу Наджафи Манеша.
«Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов», – приводит его слова иранское агентство Fars.
Крупнейшим автопроизводителем Ирана является компания Iran Khodro, которая выпускает легковые автомобили на платформе французских Peugeot. Также производством машин в Иране занимается компания SAIPA.
Ранее стало известно, что седаны Iran Khodro Tara, ввезенные частными продавцами, уже появились в России. Автомобиль SAIPA Shahin в конце августа показали в Москве на выставке MIMS.