Продажи кроссоверов нового бренда Skywell стартовали в России

Российские дилеры начали продажи среднеразмерного электрического кроссовера Skywell ET5 по цене от 4,48 млн рублей. Новинка оснащается силовой установкой мощностью 204 л.с. (320 Нм), которая позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 7,9 секунды, сообщает дистрибьютор марки на своем сайте.

Фото: SKYWELL SKYWELL

Переднеприводный электрокар способен преодолеть до 400 километров на одном заряде батареи, емкость которой составляет 72 кВт. Автомобили оснащены центральным 12,8-дюймовым сенсорным экраном, панорамным люком, лазерными фарами, адаптивным круиз-контролем с функцией помощи в пробках и распознавания дорожных знаков, системой помощи при парковке, камерами кругового обзора и другими опциями.

SKYWELL