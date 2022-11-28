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1 час назад

Новости автомира: продажи кроссоверов нового бренда Skywell запустили в России

Газета.Ru

Российские дилеры начали продажи среднеразмерного электрического кроссовера Skywell ET5 по цене от 4,48 млн рублей. Новинка оснащается силовой установкой мощностью 204 л.с. (320 Нм), которая позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 7,9 секунды, сообщает дистрибьютор марки на своем сайте.

Продажи кроссоверов нового бренда Skywell стартовали в России
Фото: SKYWELLSKYWELL

Переднеприводный электрокар способен преодолеть до 400 километров на одном заряде батареи, емкость которой составляет 72 кВт. Автомобили оснащены центральным 12,8-дюймовым сенсорным экраном, панорамным люком, лазерными фарами, адаптивным круиз-контролем с функцией помощи в пробках и распознавания дорожных знаков, системой помощи при парковке, камерами кругового обзора и другими опциями.

SKYWELL

Skywell ET5 доступен в четырех цветах кузова на выбор и двух комплектациях по цене 4,48 млн и 4,98 млн рублей. В 2023 году в России Skywell планирует выпустить на рынок кроссовер HT-I и коммерческий D11.

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