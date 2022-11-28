BMW увеличит инвестиции в новый завод в Венгрии до 2 млрд евро

Компания BMW увеличила запланированные инвестиции в строящийся завод по производству электромобилей в Венгрии до более чем 2 миллиардов евро и построит завод по сборке высоковольтных аккумуляторов стоимостью 500 миллионов евро на территории Венгрии.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Ранее автопроизводитель заявлял, что потратит более 1 миллиарда евро на этот завод в Дебрецене, который планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, и нарастит мощность до 150 000 автомобилей в год.