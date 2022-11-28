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4 минуты назад

Новости автомира: BMW увеличит инвестиции в новый завод в Венгрии до 2 млрд евро

ПроКроссовер.ру

Компания BMW увеличила запланированные инвестиции в строящийся завод по производству электромобилей в Венгрии до более чем 2 миллиардов евро и построит завод по сборке высоковольтных аккумуляторов стоимостью 500 миллионов евро на территории Венгрии.

BMW увеличит инвестиции в новый завод в Венгрии до 2 млрд евро
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Ранее автопроизводитель заявлял, что потратит более 1 миллиарда евро на этот завод в Дебрецене, который планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, и нарастит мощность до 150 000 автомобилей в год.

Строительство объекта по сборке аккумуляторов на площадке автозавода в Дебрецене началось около полугода назад. Компания создаст более 500 дополнительных рабочих мест и инвестирует более 2 млрд евро в строительство и запуск автозавода.

Автоновости,BMW,
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