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1 час назад

Новости автомира: в России начали продавать новые автомобили с карбюраторными моторами

Wroom.ru

Микроавтобус Damas, конструкция которого придумана ещё в 1985 году, вернулся на российский рынок.

На российский рынок вышли новые авто с карбюраторными моторами
Фото: WroomWroom

Несколько российских дилеров начали предлагать новые микроавтобусы Chevrolet Damas, выпущенные в Узбекистане. Когда-то эта модель официально предлагалась и на российском рынке под маркой Daewoo. А теперь автомобиль вернулся — благодаря упрощению требований к ввозу новых машин.

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У «Дамаса» есть одна особенность, выделяющая его из других моделей, появившихся в Россию через «параллельный импорт». Микроавтобус до сих пор оснащается карбюраторным мотором стандарта Евро-0 — узбекские стандарты это позволяют. Прежде на российский рынок такие машины ввозить было нельзя, но в этом году правительство отменило любые требования к экологическим классам двигателей.

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Микроавтобус Daewoo Damas, лицензионная копия модели Suzuki Every середины восьмидесятых, дебютировал в Корее в 1991 году. В 1996 году производство таких автомобилей началось в Узбекистане. В 2006 году машине обновили дизайн, а вскоре модель получила новое имя — Chevrolet Damas.

Заднеприводный автомобиль оснащается трёхцилиндровым карбюраторным мотором объёмом 0,8 литра и мощностью 38 л. с. В салоне микроавтобуса — восемь мест. Также у «Дамаса» есть версия с кузовом фургон.

Сколько же просят за такую машину? Несколько дилеров в регионах предлагают восьмиместные микроавтобусы Chevrolet Damas по цене 830–880 тысяч рублей. Московский автосалон оценил модель в 1 млн 50 тысяч рублей. Всё это автомобили 2022 года выпуска с минимальным пробегом.

В самом Узбекистане Chevrolet Damas пользуется отличным спросом, несмотря на устаревшую конструкцию: ежегодно в стране продают примерно по 50 тысяч машин. На российском рынке других моделей подобного формата сейчас нет, но вряд ли «Дамас» будет хоть сколько-нибудь популярным — всё ограничится штучными продажами.

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Между тем узбекский завод Chevrolet в этом году завершил выпуск двух устаревших легковых моделей, чтобы освободить место для производства двух новых современных машин — седана Onix и кроссовера Tracker.

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