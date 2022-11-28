АвтоВАЗ начнет 2023 год с выпуска двух моделей в 16 комплектациях

Завод Lada в Тольятти начнет 2023 год с выпуска моделей двух семейств, Granta и Niva. Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», в январе с конвейера будут сходить седаны, лифтбеки и Cross-универсалы Lada Granta: первые два в четырех комплектациях, а третий – в трех. Для Niva Travel в свою очередь предусмотрено три уровня исполнения, а для Niva Legend – два. В первом месяце следующего года Granta будет доступна всего в двух цветах, белом и черном, а Niva – в трех. Для внедорожников, помимо черного, будут предложат коричневый оттенок «Брюн» и зеленый «Несси 2».

Фото: Lada Lada

Lada Granta вне зависимости от кузова будет комплектоваться безальтернативным восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра – 16-клапанный мотор АвтоВАЗ в гамму пока не возвращает. Что касается Niva Travel и Legend, то оба внедорожник продолжат оснащать 1,7-литровым агрегатом, развивающим 83 лошадиные силы.

Гранту будут производить в январе в две восьмичасовые смены, а Нивы – в одну, шесть дней в неделю, с понедельника по субботу со «скользящими» выходными для работников АвтоВАЗа.

Ожидается, что в 2023 году возобновится сборка модели Largus, а уже в марте на линии B0, переименованной в «Линию 1», начнется выпуск обновленной Lada Vesta NG. XRay, напомним, еще весной был окончательно отправлен в отставку, так что когда дилеры распродадут остатки приподнятых хэтчбеков со складов, он исчезнет из модельной линейки Lada.