Иран начнет массово ввозить в Россию автомобили

Россия начнет приобретать автомобили, собранные на территории Ирана. Сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму $300 млн. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей, передает ТАСС.

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Отмечается, что страна уже осуществляет поставки автомобилей собственного производства в Азербайджан и Армению.

Также подчеркивается, что первую партию автомашин, которая была собрана на территории исламской республики, отправили в Венесуэлу. Речь идет об одной тысяче транспортных средств.

Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.