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17 минут назад

Новости автомира: Иран ввезет в Россию автомобили на $300 млн

Лера Букина

Россия начнет приобретать автомобили, собранные на территории Ирана. Сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму $300 млн. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей, передает ТАСС.

Иран начнет массово ввозить в Россию автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что страна уже осуществляет поставки автомобилей собственного производства в Азербайджан и Армению.

Также подчеркивается, что первую партию автомашин, которая была собрана на территории исламской республики, отправили в Венесуэлу. Речь идет об одной тысяче транспортных средств.

Ранее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей.

Как стало ранее известно, на российском рынке теперь можно приобрести иранские седаны IKCO Tara – продают их частные дилеры. Отмечается, что предложение можно увидеть на официальном сайте одного из дилеров, а также на его странице на сайте классифайдов.

Автоновости,Автоваз,
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