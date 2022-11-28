В такси «Яндекса» появились поездки с попутчиком

«Яндекс» добавил в приложение «Яндекс Go» опцию «Вместе». Как и появившийся летом в ряде городов тариф «Попутчик», она позволяет разделить поездку на такси. Алгоритм сам подберет человека с наиболее похожим маршрутом, и в итоге поездка окажется дешевле для обоих клиентов. Водитель же заработает больше, так как выполнит два заказа разом. Однако доступна опция будет не всегда, а только при выборе тарифа «Эконом» в часы пик, когда желающих больше, чем машин.

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Одновременно в автомобиле может быть только двое попутчиков. Цена для обоих будет ниже, чем при выборе обычного «Эконома», но время поездки увеличится примерно на 10 минут. Как отмечает «Яндекс», опция будет кстати при регулярных поездках — например, из дома на работу и обратно. Также она упросит заказ такси в людных местах, таких как торговые центры.

Совершать совместные поездки в Москве и Санкт-Петербурге можно будет в ближайшее время.

«Яндекс» начал тестировать функцию летом нынешнего года. Тогда в приложении появился тариф «Попутчик»: выбрать его могли пользователи в Екатеринбурге, Саратове, Ярославле, Самаре, Волгограде и Тюмени.

Тогда сообщалось, что водителю не придется ждать второй заказ: он просто заберет попутчика по пути основного маршрута. Поездка же для обоих клиентов должна была быть дешевле в среднем на 40 процентов. Какой будет экономия в Москве и Санкт-Петербурге, пока неизвестно.