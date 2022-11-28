Ferrari показала первый виртуальный гиперкар

Компания Ferrari представила свой первый виртуальный гиперкар — полноприводный одноместный гибрид Vision Gran Turismo. Его облик продиктован особой аэродинамической концепцией, а в движение машину приводит силовая установка на базе двигателя V6 3.0 от 296 GTB и спортпрототипа 499P. На виртуальном Ferrari этот мотор развивает 1030 сил, позволяя разгоняться до ста менее чем за две секунды, а до 200 — менее чем за пять.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Премьеру виртуального гиперкара Vision Gran Turismo приурочили к 75-летнему юбилею гоночного 125 S. Родстер 1947 года заложил основу марки, так как, по сути, был её первым автомобилем.

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Стилистика современного концепта разработана в Ferrari Centro Stile под руководством Флавио Мандзони (Ferrari FF, 599 SA Aperta, FXX K), и по задумке авторов, она должна воскрешать в памяти спортпрототипы для «24 часов Ле-Мана» периода 60—70-х годов прошлого века. В частности, упоминаются 330 P3 и 512 S.

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Фундаментальная идея одноместного Vision GT — это синергия пластичных форм и геометрических линий. Архитектура автомобиля основана на патентованной аэродинамической концепции с двумя боковыми воздушным каналам. Их дополняют S-образный воздуховод (S-Duct) в передке, генерирующий вертикальное прижимное усилие, а также диффузор и антикрыло с двумя рабочими плоскостями, вдохновленные прототипом Ferrari 499P. Новый гиперкар класса Le Mans Hypercar также поделился с Vision GT двигателем — «битурбошестеркой» V6.

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Трехлитровый мотор на 9000 оборотах в минуту выдает 1030 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Ещё 326 «лошадок» накидывают три электромотора: один установлен на задней оси, два приводят передние колеса. В общей сложности только назад могут идти до 1100 Нм тяги, но остальные показатели Ferrari не приводит.

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Разгон до ста у гиперкара занимает менее двух секунд, до 200 — менее пяти. Расчетная максимальная скорость — 350 километров в час. Круг по испытательной трассе Ferrari — автодрому Фиорано — Vision GT проезжает за 1 минуту 10 секунд, на четыре секунды быстрее Ferrari FXX-K.

Работа силовой установки прототипа подчинена стратегии, аналогичной болидам Формулы-1. Уровень заряда и разрядки батареи постоянно балансируется, что позволяет в любой момент использовать максимум комбинированной отдачи.