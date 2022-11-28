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42 минуты назад

Новости автомира: Sollers раскрыл цены на новые российские фургоны, заменившие Ford

Motor.ru

Sollers раскрыл цены на новые российские фургоны, заменившие Ford Transit. В ответ на запрос «БИЗНЕС Online», пресс-служба Sollers заявила, что бескапотный грузовичок Argo будет стоить от 2 559 000 рублей, а полукапотный цельнометаллический фургон Atlant с короткой базой и средней крышей обойдётся в 2 904 000 рублей. В компании подтвердили, что для покупателей автомобилей предложат программы льготного лизинга и трейд-ин.

Sollers раскрыл цены на заменившие Ford российские фургоны
Фото: © Sollers Atlant© Sollers Atlant

Уже в базовой комплектации и Argo, и Atlant будут оснащаться кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира, а также антиблокировочной системой тормозов (ABS). Озвученные пресс-службой Sollers стартовые цены не учитывают скидки по программам трейд-ин и льготного лизинга.

Sollers Argo

Базовый Sollers Argo за 2 559 000 рублей — это 2,5-тонный заднеприводный грузовичок длиной 5,1 метра с двускатной задней ошиновкой, 130-сильным турбодизелем 2.0 и 6-ступенчатой «механикой».

Начальная версия Sollers Atlant за 2 904 000 рублей — это 2,5-тонный заднеприводный фургон длиной 4,9 метра (короткая база) с односкатной задней ошиновкой, турбодизелем 1.9 мощностью 139 лошадиных сил и 6-ступенчатой «механикой».

В 2023 году линейку Sollers ждёт масштабная локализация: в Татарстане планируют организовать производство дизельных двигателей, ключевых элементов шасси, пластиковых изделий, штамповки и электронных компонентов. Инвестиции в проект составят более пяти миллиардов рублей.

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