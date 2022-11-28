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1 час назад

Новый автобренд Tank объявил дату презентации машин в России

Газета.Ru

Российская презентация нового автомобильного бренда от Great Wall под названием Tank состоится 12 декабря в 20:15 по московскому времени, объявили представители марки.

Новый автобренд Tank объявил дату презентации машин в России
Фото: TANKTANK

В Россию привезут два полноприводных внедорожника — Tank 300 и Tank 500. Известно, что модель 300 оснащается 2,0-литровым мотором (227 л.с. и 381 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Внедорожник Tank 500 получил 3,0-литровый мотор (354 л.с.) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

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На сайте бренда указано, что Tank 300 оборудован креслами с массажем, системой камер и датчиков с круговым обзором. Tank 500 получил набор «умных функций», датчиков и камер, а также функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров.

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