Audi A6 E-Tron 2024 вышел на зимние испытания с серийными фарами

Mercedes EQE сейчас полностью владеет рынком электрических седанов премиум-класса среднего размера, но это скоро изменится. Audi и BMW готовят свои собственные трехобъемные электромобили, и эти последние шпионские снимки дают нам более четкое представление о том, как будет выглядеть соперник Ингольштадта, A6 e-tron.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Как и концепт A6 e-tron 2021 года, серийный седан получил разделенную фару с тонкими ДХО вверху, а основные блоки фар частично спрятаны внутри секции бампера внизу, которая, вероятно, будет затемнена на серийный автомобиль. Хотя это не видно здесь из-за тяжелой маскировки тестового автомобиля, заглушенная решетка радиатора получит ту же серебристо-серую отделку, которая стала отличительной чертой электрических Audi. Задние фонари полностью раскрыты и демонстрируют тот же сегментированный дизайн, что и в прошлогоднем концепте.

В отличие от концепта, прототип получил обычные дверные ручки и зеркала, хотя, поскольку Audi уже предлагает зеркала с камерами на других автомобилях, эта технология может появиться в версиях серийного автомобиля с более высокими характеристиками.

Под кожей находится версия архитектуры Premium Platform Electric (PPE), которая войдет в состав Porsche Macan EV и собственного внедорожника Audi Q6 e-tron. Благодаря технологии 800 В, обеспечивающей скорость зарядки до 350 кВт, платформа также может поддерживать пневматическую подвеску, управление всеми колесами и векторизацию крутящего момента, хотя базовые автомобили вряд ли получат что-либо из этого и будут иметь одномоторные силовые агрегаты, рассчитанные на эффективность, чем производительность.

Carscoops